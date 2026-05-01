Мир! Труд! Май! Гидрант: калининградские гиды с детьми вышли на маёвку

«Были на её лекции в музее Водоканала, узнали много интересного. Рядышком здесь живём, водим экскурсии, поэтому предложили детям присоединиться, те с радостью включились. Насчитали в районе Верхнего пруда 4 гидранта, вот два сегодня надеемся преобразить, выделить, чтобы они стали более заметными. Недалеко на прошлой неделе почему-то срезали старичка “Заркауэра Сержантского”. Это нас и подстегнуло. Подумали, может их убирают, потому что они страшненькие, непрезентабельные. Решили превратить в модных красавчиков. Тем более по ул. Тельмана большие туристические автобусы едут, посмотрят гости в окна, заинтересуются. Муж Андрей вырос в этом районе, сказал: “надо спасать”, поехали и закупили всё, что нужно для работы. Предложила коллегам присоединиться, но большинство сегодня работают, горячая пора. Поэтому пока с близкими решили потрудиться на благо города».