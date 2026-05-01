Мир! Труд! Май! Гидрант: калининградские гиды с детьми вышли на маёвку

Как к празднику преобразили Тельмана Ленинградского.

Источник: Клопс.ru

Экскурсоводы Анна Прошкина и Анастасия Киселёва вдохновились идеей коллеги и устроили субботник в День Первомая на ул. Тельмана в Калининграде. В качестве объекта внимания выбрали уличные пожарные гидранты, чей возраст перешагнул за 100 лет. Корреспондент «Клопс» присоединился к команде энтузиастов.

Внести свой труд в общее дело сохранения старинных артефактов, которые много лет служили людям и «принарядить» старичков к туристическому сезону подруги предложили домашним. Команда, состоящая из двух гидов, детей Анастасии, мужа Анны Андрея, закупилась краской, щётками и средствами для очистки. Предварительно проконсультировались с профессионалом в этом вопросе — Ингой Долотовой.

«Были на её лекции в музее Водоканала, узнали много интересного. Рядышком здесь живём, водим экскурсии, поэтому предложили детям присоединиться, те с радостью включились. Насчитали в районе Верхнего пруда 4 гидранта, вот два сегодня надеемся преобразить, выделить, чтобы они стали более заметными. Недалеко на прошлой неделе почему-то срезали старичка “Заркауэра Сержантского”. Это нас и подстегнуло. Подумали, может их убирают, потому что они страшненькие, непрезентабельные. Решили превратить в модных красавчиков. Тем более по ул. Тельмана большие туристические автобусы едут, посмотрят гости в окна, заинтересуются. Муж Андрей вырос в этом районе, сказал: “надо спасать”, поехали и закупили всё, что нужно для работы. Предложила коллегам присоединиться, но большинство сегодня работают, горячая пора. Поэтому пока с близкими решили потрудиться на благо города».

Их очень мало осталось: около 60, а было 300. Каждому в Калининграде дали своё имя. Некоторые стали экспонатами музея, другие встречаются на городских улицах, привлекают детей и взрослых. Во время экскурсий неизменно являются объектами показа", — пояснили гиды.

Чтобы не портить землю и молодую зелень химией, уложили вокруг пакет, на гидрант нанесли мыльный раствор, щётками очистили «старичков» от пыли. Андрей обработал «Тельмана Ленинградского» (каждому гидранту в Калининграде присвоили имя — ред.), преобразователем ржавчины. После химической реакции процесс очистки пошёл быстрее. Когда остатки старого покрытия сняли, нанесли алую краску. Банка с белой пригодится позднее для выделения букв.

Второклассник Мирон и 13-летняя Таисия под руководством взрослых осваивали науку механической очистки, удаления ржавчины и действие химических преобразователей. Дети ходят в музыкальную школу по исторической брусчатке мимо гидрантов, их историю знают по рассказам мамы-экскурсовода.

Ранее в Калининграде энтузиасты зафиксировали три вида гидрантов, произведённых фирмой Bopp & Reuther из города Мангейма, а также во Франкфурте-на-Майне. В области распространены экземпляры, родина которых — Магдебург.

На предстоящих праздниках энтузиасты собираются освежить Мартина на ул. Ленинградской, а затем и других «красных старичков» в своём районе.

«Придорожный грязнулька открыл глазки»: супруги из Калининграда раскрасили 56-й старинный пожарный гидрант.

