Летом в составе студотрядов в России будут работать более 750 студентов из Калининградской области

В составе студенческих отрядов этим летом по всей стране будут работать более 750 студентов и школьников. Педагогические отряды — в детских лагерях и центрах. Строительные отряды отправятся представлять регион на всероссийских и межрегиональных студенческих стройках. Сервисные отряды примут участие во всероссийских и межрегиональных трудовых проектах. Медицинские отряды отправятся в больницы, роддом № 4, онкоцентр. Путинные отряды поедут на Дальний Восток, где предстоит работать на рыбзаводах Камчатского края. Ребят из отрядов проводников будем встречать в поездах.