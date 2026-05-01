В Калининграде провели заседание коллегии министерства социальной политики

В заседании коллегии министерства социальной политики, которое организовали на четырех площадках в Калининграде, поучаствовало более 170 человек.
Поднимались темы демографической политики, комплексной системы реабилитации людей с инвалидностью, развития рынка труда в условиях трансформации профессий и дефицита кадров, совершенствования мер поддержки участников СВО и членов их семей.
Также говорили и о поддержке института семьи.
Специалисты отметили, что в рейтинге качества жизни за 2025 год Калининградская область занимает 28 место, улучшив значение в сравнении с предыдущим годом на четыре позиции. В регионе даже создан совет по улучшению качества жизни.
Узнать больше по теме
