Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело о смертельной аварии на Литвинова возбудили в Нижнем Новгороде

В массовой аварии погибла 43-летняя пассажирка.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело возбуждено после гибели 43-летней женщины в ДТП на улице Литвинова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, трагедия случилась 29 апреля около десяти вечера у дома № 33. 19-летний парень за рулем BMW не выдержал безопасную дистанцию и протаранил сразу три попутные машины: Volkswagen, Changan и Lada Granta. В результате пассажирка Volkswagen получила травмы, несовместимые с жизнью.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновник аварии полностью признал свою вину, расследование продолжается.

Полиция призывает автомобилистов быть внимательнее за рулем в темное время, выбирать безопасную скорость с учетом погоды и не совершать опасных маневров.