Уголовное дело о смертельной аварии на Литвинова возбудили в Нижнем Новгороде

Напомним, трагедия случилась 29 апреля около десяти вечера у дома № 33. 19-летний парень за рулем BMW не выдержал безопасную дистанцию и протаранил сразу три попутные машины: Volkswagen, Changan и Lada Granta. В результате пассажирка Volkswagen получила травмы, несовместимые с жизнью.