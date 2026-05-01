Голикова оценила снижение уровня бедности в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Уровень бедности в России с 2021 по 2025 годы снизился в полтора раза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Уровень бедности за последние годы, с 2021 по 2025 год, сократился в 1,5 раза», — сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума «Единая Россия. Есть результат!».
Она также уточнила, что с 1 января 2026 года максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличена почти до 956 тысяч рублей, а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком — до 83 тысяч рублей. По словам вице-премьера, уровень бедности удалось снизить в том числе благодаря этой работе.