Медведев назвал многодетную семью гарантией благополучного будущего

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Многодетная семья является гарантией благополучного будущего России, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Большая многодетная семья исторически была традиционной в нашей стране. Вне зависимости от регионов и от религиозной принадлежности тех или иных семей упор делался на многодетную семью. Она является гарантией благополучного будущего всей страны», — сказал он в ходе форума «Единая Россия. Есть результат!».
Медведев напомнил, что по инициативе партии «Единая Россия» был введен и законодательно закреплен статус «многодетной семьи» для получения поддержки от государства.
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.Читать дальше