Алюминиевый завод в Свердловской области победил в конкурсе ИТ‑решений

Проект, реализованный на Богословском алюминиевом заводе, занял первое место на всероссийском конкурсе «Лучшие ИТ-решения для металлургической отрасли», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Поддержка предприятий осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Награждение прошло в ходе VI Международного форума Smart Mining и Metals, который прошел с 15 по 17 апреля в Магнитогорске. Предприятие разработало комплексную систему мониторинга гранулометрического состава спека и стало лучшим в номинации «Искусственный интеллект». Уточним, спек — промежуточный продукт в производстве глинозёма — важного промышленного сырья, которое состоит из алюминия и кислорода. Смесь компонентов «спекается» и далее получается глинозём.
Команда разработала систему мониторинга на основе моделей компьютерного зрения. С 2025 года она работает на площадке Богословского алюминиевого завода и уже принесла значимый экономический эффект. Помимо повышения производительности, система помогает уменьшить выбросы углекислого газа.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.