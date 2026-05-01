С запахом краски и криками в салоне: как в Калининграде стартовал автобусный маршрут № 22

В Калининграде на линию вышел новый автобусный маршрут № 22, который связал Сельму и микрорайон имени Александра Космодемьянского. Корреспондент «Клопс» проехал одним из первых на новом рейсе — от улицы Согласия до конечной — и посмотрел, как работает новое направление в первый день.
Салон ЛиАЗа встречает запахом свежей краски. Внутри установлены два табло: одно выводит текстовую информацию об остановках, второе дублирует названия на экране. Также работает звуковой автоинформатор. Есть и отсеки для зарядки телефонов — деталь, которую пассажиры в городском транспорте замечают сразу.
Правда, впечатление от новой машины быстро смазывает духота. Во время поездки были открыты четыре форточки, но они почти не помогали. При этом в салоне висит объявление о работающем кондиционере и просьба не открывать окна. Фактически же охлаждение не работало.
По пути автобус не пустовал. От Сельмы в сторону Космы ехали около трёх десятков человек. По ощущениям, направлением пользуются примерно так же, как раньше ездили на маршрутке № 70, которую новый автобус фактически заменил.
Пока маршрут остаётся для многих непривычным. Во время поездки пассажиры постоянно уточняли друг у друга, куда именно идёт автобус. Некоторые заходили по ошибке. «Это 32-й?» — спросила в салоне пожилая женщина. Пассажиры ответили, что нет, после чего она пошла уточнять у водителя и только тогда узнала, что это новый маршрут.
У Центрального парка в автобус зашла контролёр. Несколько остановок подряд она помогала людям разобраться, куда идёт транспорт и где лучше выйти. При этом сама сотрудница «Калининград-ГорТранса» призналась пассажирам, что участок маршрута по Косме знает не до конца.
Не обошлось и без неприятных эпизодов. На остановке у зоопарка водитель подъехал к павильону, но двери не открыл. Автобус постоял около минуты, затем начал движение, и в этот момент двери распахнулись. Пассажиры, собравшиеся выходить, едва не выпали из салона и начали громко кричать. Водитель снова остановился, но когда люди потянулись к выходу, двери опять закрылись. Выпустить одних и впустить других удалось только с третьей попытки. Похожая ситуация затем повторилась и у Центрального парка.
Сам автобус едет заметно шумно. У ЛиАЗа довольно громко работает двигатель — настолько, что гул кажется сильнее, чем у старых МАЗов, закупленных городом больше десяти лет назад. Даёт о себе знать и вибрация.
Есть вопросы и к тому, как на новом маршруте используют возможности самого автобуса. В районе улицы Менделеева, проспекта Мира и Тенистой аллеи никто не заходил и не выходил: раньше маршрутка № 70 здесь не ходила, и местные, похоже, ещё просто не знают о новом направлении. Несмотря на это, на каждой остановке водитель открывал все двери. Хотя в таких автобусах предусмотрена кнопка адресного открытия — пассажир сам подаёт сигнал, если хочет выйти или зайти. Калининградцам такая система знакома по «Ласточкам», но в «Калининград-ГорТрансе» её по-прежнему не используют. В итоге в жару из салона уходит прохлада, а в холод — тепло.
Сам маршрут тоже вызывает вопросы. Перед выездом на проспект Победы автобус делает крюк, из-за которого дорога в центр становится длиннее, чем раньше была на маршрутке № 70. Для части пассажиров это может стать минусом: при прямом сравнении новый автобус пока проигрывает старому маршруту по времени в пути.
К запуску № 22 на некоторых участках успели сделать новые остановки — точнее, установить дорожные знаки. Но на уже действующих остановках информации о новом маршруте зачастую нет: там всё ещё указаны данные о № 70. Исключение — электронные табло, где информация уже обновлена. Но таких табло в городе немного, и ориентироваться по ним могут далеко не все.
Жители двух микрорайонов — Космодемьянского и Сельмы — рады обновлению. Прежняя маршрутка ходила очень плохо, на линии зачастую была лишь одна машина, а интервалы между рейсами доходили до двух часов.
Теперь есть 8 автобусов, которые могут перевозить и маломобильных пассажиров. Разница между рейсами заявлена в 12−20 минут.
Запустить 22-й должны были ещё зимой, но сроки затянулись. С 1 мая отменили маршрутку № 70.