В тюменском парке Константина Лагунова прошел субботник

Этап фестиваля «Чистый город — общее дело» состоялся 25 апреля в парке Константина Лагунова в Тюмени, сообщили в городской администрации. Территория была благоустроена по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
На фестивале прошло вручение дипломов победителям экологической акции по сбору автомобильных покрышек «День Земли». Для юных участников была организована викторина. Ребята отвечали на вопросы об экологии, правилах бережного отношения к природе и важности поддержания чистоты в городе. Также провели веселые старты для всех желающих.
После участники отправились на прогулку по парку. Экскурсоводы рассказали о его истории, особенностях. Кульминацией дня стал общегородской субботник. Все участники собрали опавшую листву, убрали мусор, привели в порядок газоны и пешеходные дорожки. По завершении уборки всех угостили горячей кашей и чаем.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.