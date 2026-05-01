Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В музее-заповеднике «Архангельское» Подмосковья открылась выставка фарфора

Посетители смогут увидеть 87 экспонатов, которые ранее не покидали хранилища.

Источник: Национальные проекты России

Выставка, где представлены редкие предметы из собрания князей Юсуповых, открылась в музее-заповеднике «Архангельское» Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Экспозиция организована в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Впервые за долгое время посетители смогут увидеть 87 экспонатов, которые ранее не покидали хранилища. Так, на выставке можно посмотреть на китайский фарфор эпохи династии Цин и японские изделия «старые Имари». Эти предметы когда-то были доступны лишь высшей знати.

Особое внимание привлекают вазы с зелеными драконами, вероятно, созданные в императорских мастерских и попавшие в Россию в качестве дипломатического дара. Также стоит отметить большую супницу в форме карпа — редкий пример экспортного фарфора для Европы. Уточняется, что выставка будет работать почти два года.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.