В музее-заповеднике «Архангельское» Подмосковья открылась выставка фарфора

Выставка, где представлены редкие предметы из собрания князей Юсуповых, открылась в музее-заповеднике «Архангельское» Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Экспозиция организована в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Впервые за долгое время посетители смогут увидеть 87 экспонатов, которые ранее не покидали хранилища. Так, на выставке можно посмотреть на китайский фарфор эпохи династии Цин и японские изделия «старые Имари». Эти предметы когда-то были доступны лишь высшей знати.
Особое внимание привлекают вазы с зелеными драконами, вероятно, созданные в императорских мастерских и попавшие в Россию в качестве дипломатического дара. Также стоит отметить большую супницу в форме карпа — редкий пример экспортного фарфора для Европы. Уточняется, что выставка будет работать почти два года.
