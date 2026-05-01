Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области школьникам рассказали о многообразии народов России

Дети познакомились с их традициями, праздниками, музыкой, костюмами, языками и кухней.

Интерактивную программу «Народы России» провели 29 апреля сотрудники Богучарского районного историко-краеведческого музея Воронежской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в районном управлении культуры.

Учащиеся Богучарской школы № 1 имени Д. И. Бондарева узнали, что в России живут более 190 народов и этнических групп, познакомились с их традициями, праздниками, музыкой, костюмами, языками и кухней. Особый интерес вызвали духовная культура, нравственный уклад и обычаи разных народов.

Также была представлена выставка вышитых рушников из фондов музея и предметы быта Богучарского района. Также ребята смогли проверить знания в викторине «Россия — многонациональное государство».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.