В Воронежской области школьникам рассказали о многообразии народов России

Интерактивную программу «Народы России» провели 29 апреля сотрудники Богучарского районного историко-краеведческого музея Воронежской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в районном управлении культуры.
Учащиеся Богучарской школы № 1 имени Д. И. Бондарева узнали, что в России живут более 190 народов и этнических групп, познакомились с их традициями, праздниками, музыкой, костюмами, языками и кухней. Особый интерес вызвали духовная культура, нравственный уклад и обычаи разных народов.
Также была представлена выставка вышитых рушников из фондов музея и предметы быта Богучарского района. Также ребята смогли проверить знания в викторине «Россия — многонациональное государство».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.