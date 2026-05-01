Медведев оценил показатели по младенческой и материнской смертности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Показатели России по младенческой и материнской смертности лучше, чем во многих западных странах, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Когда мы начинали заниматься еще 20 лет назад нашими проектами национальными, у нас, к сожалению, младенческая и материнская смертности были на очень плохом уровне. Мы честно это признали. Так вот сегодня наши показатели лучше, чем во многих западных странах. И все это измеряется при помощи абсолютно объективных значений», — сказал Медведев в ходе форума «Единая Россия. Есть результат!».
Он подчеркнул, что считает такие показатели демонстрацией изменения в системе здравоохранения и что это, безусловно, неоспоримый результат совместной работы «Единой России» и правительства страны.