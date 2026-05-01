В Красноармейском лесхозе Саратовской области модернизируют теплицу

Это позволит вдвое увеличить объем выращиваемых сеянцев.

Модернизацию тепличного комплекса проводят в Красноармейском лесхозе Саратовской области, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Работа соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

Там планируется установить системы автоматизированного полива, системы рециркуляции воздуха, а также линий для высева семян и переработки шишек. Уже строится техническое помещение 8×12 метров. Модернизация позволит вдвое увеличить объем выращиваемых сеянцев. Отметим, что весной лесхоз высадит 778 тысяч сеянцев акации, дуба и сосны на площади 194 гектара.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

