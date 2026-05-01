В Туровской школе Подмосковья открыли агротехкласс

Десять старшеклассников уже углубленно изучают химию, биологию и физику. Для них организованы встречи с практикующими специалистами. Недавно перед ребятами выступил известный пчеловод, основатель пасеки «Медовый сад» Иван Козярский, чей липовый мед получил золотую медаль на международном конкурсе. Он рассказал о жизни пчел, о том, что без них невозможно существование 80% растений, и что пчеловодство требует постоянного обучения.