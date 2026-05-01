В Туровской школе Подмосковья открыли агротехкласс

Десять старшеклассников будут углубленно изучать химию, биологию и физику.

Источник: Национальные проекты России

Первый в городском округе Серпухов Московской области агротехнологический класс начал работу в Туровской школе в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Десять старшеклассников уже углубленно изучают химию, биологию и физику. Для них организованы встречи с практикующими специалистами. Недавно перед ребятами выступил известный пчеловод, основатель пасеки «Медовый сад» Иван Козярский, чей липовый мед получил золотую медаль на международном конкурсе. Он рассказал о жизни пчел, о том, что без них невозможно существование 80% растений, и что пчеловодство требует постоянного обучения.

Как отметил глава округа Алексей Шимко, в школе выстроена целая экосистема для роста учеников: заключены договоры с местными агропредприятиями, подписано соглашение с Тимирязевской академией, также готовится соглашение с Иваном Козярским, чтобы ребята могли учиться пчеловодству у мастера.

Преподаватели Тимирязевской академии будут приезжать с лекциями, а педагоги школы пройдут профильное обучение в вузе. Выпускники класса получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.