В Туровской школе Подмосковья открыли агротехкласс

Первый в городском округе Серпухов Московской области агротехнологический класс начал работу в Туровской школе в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Десять старшеклассников уже углубленно изучают химию, биологию и физику. Для них организованы встречи с практикующими специалистами. Недавно перед ребятами выступил известный пчеловод, основатель пасеки «Медовый сад» Иван Козярский, чей липовый мед получил золотую медаль на международном конкурсе. Он рассказал о жизни пчел, о том, что без них невозможно существование 80% растений, и что пчеловодство требует постоянного обучения.
Как отметил глава округа Алексей Шимко, в школе выстроена целая экосистема для роста учеников: заключены договоры с местными агропредприятиями, подписано соглашение с Тимирязевской академией, также готовится соглашение с Иваном Козярским, чтобы ребята могли учиться пчеловодству у мастера.
Преподаватели Тимирязевской академии будут приезжать с лекциями, а педагоги школы пройдут профильное обучение в вузе. Выпускники класса получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.