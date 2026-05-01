Три населенных пункта на Дону останутся без телесигнала в начале мая

В начале мая три населенных пункта в Ростовской области останутся без телесигнала. Об этом предупреждают в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Перерывы в трансляции будут кратковременными. На телестанциях пройдут профилактические и плановые работы. Оборудование временно отключат.
График отключений следующий:
6 мая с 10:00 до 16:00 сигнала не будет в селе Александровка Азовского района. В тот же день с 11:00 до 17:00 — в селе Зеленовка Тарасовского района.
7 мая с 11:00 до 17:00 телесигнал отключат в хуторе Земцов Боковского района.
Во всех трех населенных пунктах временно приостановят трансляцию пакетов РТРС-1 и РТРС-2.
Некоторые работы могут отменить или перенести из-за плохой погоды. Все отключения согласованы с вещателями.
