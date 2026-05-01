Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске пройдет фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна»

Свои работы представят создатели изделий из дерева, кожи, лозы, текстиля, эпоксидной смолы, воска.

Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна» пройдет в Хабаровске 16 и 17 мая в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.

Мероприятия пройдут на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского. Свои работы представят 43 мастера и предпринимателя края. Всего поступило свыше 230 заявок. Среди отобранных — создатели изделий из дерева, кожи, лозы, текстиля, эпоксидной смолы, воска. Также будет представлена продукция в технике традиционных ремесел коренных народов Приамурья: обереги, изделия из рыбьей кожи, одежда и украшения в этностиле.

Гостей также ждет фудкорт со сладостями, выпечкой и стритфудом. Концертная программа развернется на двух сценах. 16 мая в 20:00 на Комсомольской площади выступят хедлайнеры фестиваля — дуэт Галибри & Мавик.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.