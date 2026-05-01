В Хабаровске пройдет фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна»

Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна» пройдет в Хабаровске 16 и 17 мая в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Мероприятия пройдут на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского. Свои работы представят 43 мастера и предпринимателя края. Всего поступило свыше 230 заявок. Среди отобранных — создатели изделий из дерева, кожи, лозы, текстиля, эпоксидной смолы, воска. Также будет представлена продукция в технике традиционных ремесел коренных народов Приамурья: обереги, изделия из рыбьей кожи, одежда и украшения в этностиле.
Гостей также ждет фудкорт со сладостями, выпечкой и стритфудом. Концертная программа развернется на двух сценах. 16 мая в 20:00 на Комсомольской площади выступят хедлайнеры фестиваля — дуэт Галибри & Мавик.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.