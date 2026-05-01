В части Ростовской области временно отключат эфирное ТВ и радио

В начале мая жители ряда населенных пунктов Ростовской области временно останутся без эфирного телевидения и радиопередач. Об этом рассказали в местном филиале РТРС. Ограничения будут из-за планового обслуживания оборудования.
В частности, в среду, шестого мая, в селе Александровка Азовского района трансляция пропадет с 10.00 до 16.00, а в Зеленовке Тарасовского района — с 11.00 до 17.00. В эти часы нельзя будет смотреть федеральные телеканалы и слушать радиостанции.
На следующий день ограничения коснутся хутора Земцов Боковского района — на его территории сигнал не будет принимать с 11.00 до 17.00.
Ранее мы рассказали, что в Ростовской области первого мая сбили БПЛА.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше