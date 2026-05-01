Туристка из Коми: В Калининграде прибавила три килограмма из-за обилия вкусностей

«Вечером не выбирали специально ресторан, просто по пути прогулки заходили, ужинали на три-четыре тысячи рублей. Порции огромные, я не могла всё сразу осилить. С пониманием относились, в бесплатные контейнеры складывали десерты. Упаковки красивые, пакетики с пожеланием чего-то хорошего. Выпечка невероятно вкусная, круассаны с начинкой сладкой… Всё не осилить. В сети супермаркетов удивили кулинария, отделы с готовой едой. Сначала с опаской покупали. Как медик думала: сама себя вылечу, конечно, от последствий. Оказалось — всё свежее и вкусное. Супы в стаканах, мясные блюда, салаты. Если отдых бюджетный, то кулинария — равноценная замена».