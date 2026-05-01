Туристка из Коми: В Калининграде прибавила три килограмма из-за обилия вкусностей

Совместное весеннее путешествие в Калининград стало подарком мамы на 25-летие сына Григория и местом долгожданной встречи. Туристам немного не повезло с погодой: с 3 по 11 апреля были ледяной ветер и дожди, но это не помешало рассмотреть детали и влюбиться в Калининградскую область. «Клопс» расспросил Яну, чем запомнились семейные каникулы.
На встречу Яна летела из Ухты через Санкт-Петербург, где живёт сын. Потом уже вдвоём сели на рейс до Калининграда.
"Билеты покупали заранее по пять тысяч рублей, а обратно — 2 200. Раннее бронирование получилось дороже, чем за два дня до поездки. Какие-то акционные билеты взяли. Квартиру снимали в центре по рекомендации знакомых. Апартаменты оказались действительно хорошие: приветливый хозяин, везде стерильная чистота, кипенно-белоснежное бельё, всё, что нужно для чаепития.
Наша вода разительно отличается от калининградской. Привезла какие-то средства для волос, но ничего не подошло.
В маленьком торговом центре зашла в парикмахерскую. Все девочки приветливые, но одна из них, Вера, не просто мастер, а женщина-мечта: привела волосы в порядок. Мытьё, питательное средство, укладка, непринуждённый разговор — и за всё заплатила 600 рублей. У нас на Севере таких цен не бывает. Каждые два дня ходила к чудеснице, даже и не хотелось дома мыть голову".
С погодой не повезло, но в восторге от калининградцев.
Когда мама с сыном поехали в Светлогорск, попали под проливной дождь и ледяной ветер. Это подпортило впечатления гостей, хотя сам курортный город удивил «кукольностью и сказочностью»: «Если бы не погода, погуляли бы больше».
Когда, наконец, распогодилось, гостям стало даже обидно улетать. Яна пообещала себе вернуться в 39-й регион в конце лета с дочерью.
В другой день семья отправилась в Зеленоградск, где поразилась «белому песку, набережной, кафешкам, колесу обозрения и выглянувшему солнышку».
Экскурсии не покупали, изучали всё по наитию и советам.
Мы в восторге от ваших людей! В любом магазине, при встрече на улице — полное понимание, никакой агрессии, спокойно, без спешки.
«Хорошего дня», «Спасибо — пожалуйста». Это нас с Гришей после Санкт-Петербурга сильно впечатлило. В мегаполисе потерялась в метро — все спешат, не спросить. У вас всё совсем по-другому".
«В Калининграде приветливые цены и очень чисто».
«Очень дешёвое такси».
Когда в первые три дня отдыха гостям не повезло с погодой, они передвигались исключительно на такси, разглядывая достопримечательности из окна автомобиля.
«Потом встретились с калининградкой в Рыбной деревне, она посоветовала взять бесплатные карты и паспорта туристов, чтобы было проще ориентироваться на местности».
Порадовали бизнес-ланчи.
Северянка отметила возможность полноценно перекусить практически в любом заведении общепита. Очень удобно с 12 до 16 часов купить суп, горячее блюдо, напитки. Сын Яны оценил калининградское пиво.
«Вечером не выбирали специально ресторан, просто по пути прогулки заходили, ужинали на три-четыре тысячи рублей. Порции огромные, я не могла всё сразу осилить. С пониманием относились, в бесплатные контейнеры складывали десерты. Упаковки красивые, пакетики с пожеланием чего-то хорошего. Выпечка невероятно вкусная, круассаны с начинкой сладкой… Всё не осилить. В сети супермаркетов удивили кулинария, отделы с готовой едой. Сначала с опаской покупали. Как медик думала: сама себя вылечу, конечно, от последствий. Оказалось — всё свежее и вкусное. Супы в стаканах, мясные блюда, салаты. Если отдых бюджетный, то кулинария — равноценная замена».
«Кондитерские — выше всех похвал».
Яна призналась: прибавила в поездке три килограмма, потому что «я летала, я — в раю!». Туристы перепробовали все калининградские круассаны с различной начинкой.
«Когда покупала просто непонятных размеров, думала — внутри пустота, маркетинговый ход — не ожидала получить столько начинки. Клубничная, сливочная, фисташковая — я перепробовала всё! Сытно и очень-очень вкусно».
Про улицы.
Северянка отметила чистоту вокруг и культуру людей: «Не видели, чтобы пакеты, фантики или бутылки мимо мусорок выкидывали. Нам говорили, что мостовые в Калининграде моют с шампунем — похоже на правду. Прямо как в сказку попадаешь. И удивлению не было предела: ну, этого не может быть!».
Про фотосессию.
Яна мечтала сохранить для домашнего архива впечатления об отпуске на Балтике с сыном, запечатлеться на фоне замка, собора или моря. Нашла в интернете фотографа. Фотосессия обошлась в 2,5 тысячи рублей, на Севере такая же в два раза дороже.
«Я бы хотела третью дочку иметь такую. Молоденькая девочка, отзывчивая, с пониманием отнеслась, уговорила сына сняться со мной, хоть на три кадра. В исходнике теперь 70 снимков от профессионала. Теперь у меня в Калининграде три хороших случайных знакомых: парикмахер Вера, фотограф Лиза и Елена, которую на острове встретили».
Про траты.
Апрельская поездка обошлась в 150 тысяч на двоих с сыном: «Гульнули и ни капли не пожалели. Это память, а деньги — вода, заработаем».
55 тысяч рублей потратили на авиабилеты с Севера с остановкой в Санкт-Петербурге; недельное проживание в двушке в центре — 17 500 ₽; такси — 2 500 ₽; кафе и рестораны — 15 тысяч; две процедуры у косметолога и парикмахера — 1 800; фотосессия — 2 500; музеи, концерты, колесо обозрения — около 15 тысяч; остальные средства пошли на сувениры и подарки близким.
Помимо разрекламированных шпрот, марципана, шоколада и янтарных изделий, в Калининграде Яна купила сыну кардиган и брендовые футболки.
