Предпринимателей Владимирской области приглашают на международный форум

Центр «Мой бизнес» Владимирской области приглашает производителей и предпринимателей на Международный бизнес-форум «Дни ритейла в Минске», сообщили в региональном «Бизнес-инкубаторе». Поддержка осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Мероприятие пройдет 2 и 3 июня в Минском международном выставочном центре «Belexpo». Форум будет полезен для представителей розничной торговли, производителей потребительских товаров, дистрибьюторов, поставщиков решений для ритейла, ИТ-компаний и отраслевых экспертов.
На форуме обсудят технологии и инновации в ритейле, маркетинг, борьбу с контрафактом, винный ритейл, в том числе пройдут дегустации и мастер-классы. Также затронут темы расширения рынков через совместные проекты России и Белоруссии и оптимизацию логистики и транспортных коридоров. Кроме того, пройдут прямые переговоры.
Участие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Деловая программа также доступна по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.