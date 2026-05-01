Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателей Владимирской области приглашают на международный форум

На нем обсудят технологии и инновации в ритейле, маркетинг и борьбу с контрафактом.

Центр «Мой бизнес» Владимирской области приглашает производителей и предпринимателей на Международный бизнес-форум «Дни ритейла в Минске», сообщили в региональном «Бизнес-инкубаторе». Поддержка осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятие пройдет 2 и 3 июня в Минском международном выставочном центре «Belexpo». Форум будет полезен для представителей розничной торговли, производителей потребительских товаров, дистрибьюторов, поставщиков решений для ритейла, ИТ-компаний и отраслевых экспертов.

На форуме обсудят технологии и инновации в ритейле, маркетинг, борьбу с контрафактом, винный ритейл, в том числе пройдут дегустации и мастер-классы. Также затронут темы расширения рынков через совместные проекты России и Белоруссии и оптимизацию логистики и транспортных коридоров. Кроме того, пройдут прямые переговоры.

Участие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Деловая программа также доступна по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше