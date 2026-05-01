Трагедия с 18-летним стажером произошла на аттракционе в могилевском парке

Трагедия произошла на аттракционе в могилевском парке — погиб стажер. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
Днем 1 мая 18 летний стажер, который проходил обучение на должность оператора аттракционов, помогал посетителю безопасно покинуть карусель.
«В этот момент его (стажера. — Ред.) задела движущаяся часть аттракциона. В результате он получил тяжелую травму головы, от которой скончался», — говорят в СК, отмечая, что рабочий механизм стажер не зафиксировал.
Сообщается, что основная версия гибели молодого человека, которую подтверждают объективные данные, — это нарушение правил техники безопасности.
На месте происшествия работают как следственно оперативная группа, так и специалисты Госкомитета судэкспертиз. Ими проводится осмотр, детально фиксируется следовая картина, а хронология событий восстанавливается по итогам опросов очевидцев и администрации парка. Еще изымаются эксплуатационная документация на аттракцион и журналы инструктажей по технике безопасности и охране труда.
