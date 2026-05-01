Службы жизнеобеспечения Ленобласти усилят работу на майских праздниках

Специалисты будут наготове, чтобы обеспечить всем комфортный и безопасный отдых.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил усилить работу региональных служб и пригласил жителей принять участие в патриотических субботниках, в том числе и в местах, благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству региона.

Так, с 1 по 10 мая коммунальные, дорожные, энергетические и транспортные службы региона переходят на усиленный режим работы. Специалисты будут наготове, чтобы оперативно решать любые возникающие вопросы и обеспечить всем комфортный и безопасный отдых.

«С начала апреля мы вместе привели в порядок 1144 территории. Только в субботу, 25 апреля, на Всероссийский субботник вышли на уборку тысячи людей», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона открыл сезон субботников на Дороге жизни. В день Всероссийского субботника весенняя уборка прошла на набережных и бульварах, в парках и во дворах, на общественных пространствах. Принять участие можно до 8 мая. Интерактивная карта, где можно присоединиться к существующему субботнику в Ленобласти или создать свой, размещена по ссылке.

Инвентарь и мешки для мусора предоставят на месте.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

