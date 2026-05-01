Что запрещено на Ивана Ветхопещерника, 2 мая 2026-го

В церковном календаре этот день посвящен памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника (Палеолаврита) — святого, жившего в VIII веке, который с юных лет посвятил себя иноческой жизни. Он покинул мир и отправился в Палестину, где долгое время жил в пустыне, а затем в Древней (Ветхой) Лавре преподобного Харитона, проводя жизнь в молитвах и аскетических подвигах. Также это день памяти мученика Иоанна Воина, который жил в IV веке и которого почитают как защитника от воров и несправедливости. В народе верили: если у кого-то пропадала вещь, нужно отслужить молебен святому Иоанну Воину, и вор сам объявится или станет известен, а пропажа вернётся.