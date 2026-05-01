В России предложили гасить долги за ЖКУ бесплатной работой

В России предложили ввести практику общественных работ для граждан, у которых имеются задолженности за коммунальные услуги Об этом сообщил Газете.Ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Как пояснил специалист, система штрафов способна загнать в тупик «не столько злостных неплательщиков, сколько социально незащищенных жителей». В связи с этим задолженности россиян могут только расти.

В данном случае можно было бы использовать в счет погашения долга работы по содержанию дома или придомовой территории, предлагает эксперт.