В Омске прошел этап конференции исследовательских проектов

Работы были посвящены заботе о здоровье, изучению природы родного края, любви к Родине.

Источник: Национальные проекты России

Областной этап конференции исследовательских проектов «Хочу все знать», которая отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», прошел в Омске. Об этом сообщили в Министерстве образования Омской области.

В этом году на заочный этап было подано 91 исследование, а в очном этапе приняли участие 48 лучших проектов. Конференция прошла по трем секциям: «Живая природа», «Моя Родина — Сибирь» и «Мир вокруг нас».

Регламент выступления перед профессиональным жюри — 7 минут. Организаторы отметили, что работы юных исследователей отличаются высоким уровнем и посвящены важным темам: изучению природы родного края, заботе о здоровье, исследованию окружающего мира и любви к Родине.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.