Волейболисты из Ижевска стали серебряными призерами чемпионата России

Сборная «ИжГТУ-Динамо» заняла второе место на чемпионате России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б», сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту Удмуртской Республики.
Уточним, что финальный тур чемпионата прошел в Москве 26 апреля. В первом матче ижевская команда обыграла ставропольский «Колос» со счетом 3:1. Во второй игровой день волейболисты обыграли соперников из Костромы. А в решающем матче они столкнулись с московским «Энергостроем» и уступили оппонентам со счетом 0:3.
«Будем исправлять ошибки, и следующий сезон, надеюсь, проведем удачнее. Задачи, которые ставили, выполнены. Я благодарен всей команде, что мы так далеко зашли, и нашим болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона», — сказал главный тренер команды «ИжГТУ-Динамо» Назар Жуков.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.