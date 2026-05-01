Омский завод «ЖБИ 7» оптимизировал процессы производства

Первые итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» подвели на омском заводе «ЖБИ 7», сообщили в пресс-службе регионального центра компетенций Омской области.
За три месяца работы при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Омской области предприятию удалось добиться первых результатов. Благодаря внедренным инструментам бережливого производства время очистки торцов форм удалось снизить с 2,5 до 1,5 минуты.
Для оптимизации был выбран пилотный поток — процесс изготовления дорожной плиты, который дает высокую долю выручки, но требует значительного ручного труда. Эксперты выявили проблемы: неэффективные перемещения сотрудников и заготовок, высокие трудозатраты на обрезку стержней и простои участка формовки. Для сокращения времени и улучшения качества предложено использовать плазморез.
В ближайшие три месяца предприятие сосредоточится на внедрении разработанных улучшений. Следующие 2,5 года завод будет самостоятельно тиражировать полученные компетенции на другие процессы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.