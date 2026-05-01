Городская библиотека в Черемхово Иркутской области отремонтирована на 40%

Центральная городская библиотека имени Александра Вампилова в Черемхово в Иркутской области отремонтирована на 40%, сообщили в Министерстве культуры и архивов Иркутской области. Здание 1939 года постройки обновляют в ходе реализации нацпроекта «Семья».
На данный момент специалисты полностью завершили реконструкцию кровли, утеплили чердак, на 100% заменили системы отопления и оконные блоки. Сейчас рабочие восстанавливают кирпичную кладку, ремонтируют полы и стены. Впереди — замена дверей, установка витражных перегородок, устройство фасада, монтаж инженерных систем, обеспечение пожарной безопасности и благоустройство территории. Полностью работы планируется завершить в декабре 2026 года.
Библиотека востребована у жителей: ее фонд насчитывает более 90 тысяч экземпляров, десять тысяч читателей, а число посещений превышает 230 тысяч в год. На базе библиотеки работает Добро. Центр «Волонтеры культуры Черемхово». В прошлом году он вошел в число лидеров России по итогам годового мониторинга эффективности, а его руководитель Наталья Полатова стала победителем конкурса «Гордость Земли Иркутской».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.