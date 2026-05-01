Какой сегодня праздник: День садовода

День садовода — неофициальный профессиональный праздник в России. У него нет закрепленного статуса в государственном календаре праздничных дат, но он популярен среди любителей и профессионалов садоводства и огородничества. Основная дата празднования — 2 мая. Ее часто называют всенародным Днем садовода. Выбор этой даты, вероятно, связан с началом дачного сезона в первые майские праздники. По оценке Союза садоводов России, сегодня садоводством (любительским и профессиональным) заняты не менее 60 млн жителей страны.
День уличного музыканта посвящен музыкантам, выступающим в общественных местах: на улицах, площадях, в переходах, метро и т. д. Традиционно он проходит в первую субботу мая. Праздник был инициирован в 2007 году литовским музыкантом и актёром Андрюсом Мамонтовасом. Идея быстро нашла отклик: концепция оказалась настолько привлекательной, что ее поддержали во многих странах мира. Цель праздника — подчеркнуть роль уличного искусства в городской культуре, дать возможность музыкантам (как любителям, так и профессионалам) заявить о себе, а слушателям — открыть новые таланты и насладиться живой музыкой в неожиданных местах.
Сегодня Международный день ничегонеделания. Точных данных о том, кто и когда предложил отмечать этот день, нет. Однако сама идея возникла как реакция на современный ритм жизни: растущее давление «быть продуктивным 24/7» и распространение синдрома выгорания. Праздник получил поддержку в соцсетях и среди сообществ, пропагандирующих здоровый баланс работы и отдыха. Главная идея — осознанно выделить время для полного расслабления без чувства вины. Международный день ничегонеделания — это не призыв к лени, а напоминание о балансе. Он учит ценить паузы, слушать свое тело и понимать, что иногда лучший вклад в продуктивность — это дать себе отдохнуть.