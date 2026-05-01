Какой сегодня праздник: День садовода

Сегодня Международный день ничегонеделания. Точных данных о том, кто и когда предложил отмечать этот день, нет. Однако сама идея возникла как реакция на современный ритм жизни: растущее давление «быть продуктивным 24/7» и распространение синдрома выгорания. Праздник получил поддержку в соцсетях и среди сообществ, пропагандирующих здоровый баланс работы и отдыха. Главная идея — осознанно выделить время для полного расслабления без чувства вины. Международный день ничегонеделания — это не призыв к лени, а напоминание о балансе. Он учит ценить паузы, слушать свое тело и понимать, что иногда лучший вклад в продуктивность — это дать себе отдохнуть.