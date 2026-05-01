Судьбу «Ростовводоканала» решат после передачи акций Донскому региону

Напомним, «Ростовводоканал» перестал быть частным в сентябре прошлого года. Суд указал, что бывший владелец использовал федеральные субсидии не по назначению. Суд решил изъять имущество в пользу государства. В марте этого года президент Владимир Путин подписал указ. Акции «Ростовводоканала» в течение шести месяцев должны передать области.