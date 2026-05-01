Трамп повысил пошлины на машины и грузовики из ЕС до 25 процентов

Со следующей недели Соединенные Штаты вводят повышение пошлин на машины и грузовики из Европейского союза (ЕС) до 25 процентов. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил президент страны Дональд Трамп.

— Я рад сообщить, что, основываясь на том факте, что Европейский союз не соблюдает условия нашего полностью согласованного торгового соглашения, на следующей неделе я повышу тарифы, взимаемые с Европейского союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Тариф будет увеличен до 25 процентов, — написал глава государства на своей странице в социальной сети Truth Social.

Также Трамп подчеркнул, что тарифом не будут облагаться автомобили, произведенные европейскими компаниями в США. По его словам, сейчас в Штатах строится множество заводов по производству легковых и грузовых автомобилей.

— Инвестировано более 100 миллиардов долларов, что является рекордным показателем в истории производства легковых и грузовых автомобилей. Эти заводы, на которых работают американские рабочие, скоро откроются. Никогда еще не было ничего подобного тому, что происходит в Америке сегодня! — говорится в публикации.

2 апреля Дональд Трамп подписал документ о введении 100-процентных пошлин на импорт запатентованных фармацевтических препаратов для компаний, не заключивших соглашение с Соединенными Штатами Америки.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше