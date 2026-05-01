В Кузбассе выбрали лучшего сварщика региона

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» завершился в Кемерово в Кузбассе в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
Победителем стал Василий Болотников из КАО «Азот». Всего на участие в этой номинации было подано 35 заявок. Финал прошел на площадке Кузбасского центра сварки и контроля. Состязания включали теоретическую и практическую части — тестирование по технологии сварки, охране труда и выполнение ручной дуговой сварки. Работа Василия Болотникова покорила жюри безупречным качеством швов, впечатляющей скоростью выполнения и абсолютной безопасностью. Второе место занял Анатолий Назаров, третье — Аким Ярков.
Победитель представит Кузбасс на всероссийском финале в Перми, где поборется за денежные призы: 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч — за второе и 300 тысяч — за третье.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.