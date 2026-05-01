Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде каждый третий ребенок-мигрант провалил тест по русскому языку

Для них организованы дополнительные занятия — в регионе работает 70 курсов по изучению русского языка.

Источник: Нижегородская правда

На «Правительственном часе» в Законодательном Собрании Нижегородской области депутаты обсудили, в том числе, как в регионе реализуется миграционная политика и как помогают иностранным гражданам адаптироваться к жизни и работе. Речь шла о поддержке переселенцев, обучении детей мигрантов русскому языку и участии НКО в этой работе.

Министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин сообщил, что область по‑прежнему привлекает трудовых мигрантов, в основном из стран ближнего зарубежья. Чаще всего они работают в строительстве, сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях. В адаптации помогают социально ориентированные НКО: для них выделяются гранты, проводятся лекции на предприятиях, раздаются памятки. В первом квартале 2026 года в таких мероприятиях участвовали 240 человек.

Особое внимание уделяется детям мигрантов. С 1 апреля 2025 года перед поступлением в школу они обязаны сдавать тест по русскому языку. По данным на апрель 2026 года, тест прошли 393 ребенка, из них 144 не сдали экзамен. Для них организованы дополнительные занятия — в регионе работает 70 курсов по изучению русского языка.

Также программа добровольного переселения соотечественников продлена до 2028 года, а единовременная выплата увеличена до 52 тысяч рублей.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что 87 детей мигрантов прошли тестирование по русскому языку для приема в школы Нижегородской области.