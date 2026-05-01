В Нижнем Новгороде каждый третий ребенок-мигрант провалил тест по русскому языку

Министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин сообщил, что область по‑прежнему привлекает трудовых мигрантов, в основном из стран ближнего зарубежья. Чаще всего они работают в строительстве, сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях. В адаптации помогают социально ориентированные НКО: для них выделяются гранты, проводятся лекции на предприятиях, раздаются памятки. В первом квартале 2026 года в таких мероприятиях участвовали 240 человек.