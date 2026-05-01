Жителей Саратовской области приглашают выбрать объекты благоустройства

Голосование продлится до 12 июня.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области. Жителей региона приглашают принять в нем участие.

На выбор им представлены 195 территорий. Среди самых необычных проектов — крытый летний кинотеатр в селе Александров Гай. Предполагается, что на свежем воздухе местные жители смогут смотреть фильмы на удобных лавочках. А на границе сел Балтай и Садовка может появиться новая зона отдыха — солярий у реки Алай. Там также могут проложить пешеходные дорожки, установить скамейки и теневые навесы.

А в городе Пугачеве на голосование вынесена двойная военизированная полоса препятствий. Ее могут оборудовать возле местной школы. Такие учебно-тренировочные комплексы помогают школьникам поддерживать физическую форму, знакомят детей с основами военной службы.

Принять участие в голосовании могут все россияне старше 14 лет. Для этого необходимо иметь учетную запись на «Госуслугах». Голосование продлится до 12 июня.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.