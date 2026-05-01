Разрешение на сбор краснокнижных грибов будут выдавать через «Госуслуги»

С 1 сентября 2027 года получить разрешение на сбор редких грибов, занесенных в Красную книгу, можно будет через портал «Госуслуг» в онлайн-формате. Нововведение предусмотрено в проекте приказа Минприроды, который сейчас проходит стадию общественного обсуждения. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Разрешение будет выдаваться для сбора грибов с целью научных исследований и музейных коллекций, его можно будет оформить в режиме онлайн. Решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения будет приниматься в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления и необходимых документов.
Ранее такие разрешения можно было получить только при личном обращении заявителя. Это нововведение касается исключительно грибов, занесенных в Красную книгу России, то есть редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Сбор краснокнижных грибов строго регулируется, и без специального разрешения их собирать запрещено, говорится в материале.
— Обычный грибник, который будет собирать подберезовики, белые и другие привычные нам грибы, эту систему вообще не заметит. На данный момент закон делает исключение для научных исследований, охранных мероприятий, а также для отдельных ситуаций, которые связаны со строительством, ликвидацией последствий ЧС или защитой жизни и здоровья людей, — пояснил в беседе с редакцией «Телеканала 360» миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.
