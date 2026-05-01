Футзалисты нижегородского «Торпедо» успешно стартовали в серии плей-офф

В первый майский день начались четвертьфинальные игры в мужской суперлиге чемпионата России по футзалу.
В серии до трёх побед сошлись вторая и седьмая команды регулярки — «Ухта» и «Торпедо». И в первой встрече грянула мини-сенсация. Нижегородцы мощно провели первый тайм, а во втором грамотно оборонялись, заслуженно победив — 6:3 (5:1).
У гостей по два мяча забили Дмитрий Зайцев и Шохрух Махмадаминов, по разу отличились Николай Смирнов и Александр Телегин.
Завтра, 2 мая, в Ухте пройдёт второй поединок.