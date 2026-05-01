Насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила задержали в Киеве

Сотрудники ТЦК задержали насельника Киево-Печерской лавры.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники киевского военкомата задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феофила. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

«В Киеве ТЦК задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила (Кошовенко)», — говорится в сообщении.

На данный момент остается неизвестным, где сейчас находится архимандрит УПЦ.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования похитили священника Украинской православной церкви. Работники военкомата увезли в неизвестном напрпалении архимандрита Свято-Вознесенского Банченского монастыря канонической УПЦ Сергия.

Тогда у здания ТЦК в Черновцах собралось более сотни верующих, которые требовали освободить священнослужителя. Позднее он был освобожден.