В Зеленоградском округе расширили виноградник на ферме под Логвино

К плантации добавили ещё 250 молодых растений.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградском округе расширили виноградник на ферме под Логвино, заложенный десять лет назад. Об этом пишет газета «Волна».

В 2016 году на одном гектаре высадили девятьсот лоз сортов, которые показали хорошую устойчивость в местном климате: Солярис, Мускарис, Каберне Кортис и Регент. К недавнему расширению плантации подключились студенты кафедры «Агрономия» Калининградского филиала Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Будущие специалисты работали группами: одни бурили лунки, другие вносили удобрения, третьи занимались посадкой и поливом.

Площадь виноградника увеличилась ещё на двести пятьдесят молодых лоз. Посадочный материал фермеры вырастили сами: прошлой весной при обрезке лозы заготовили черенки, отправили их на проращивание, а этой весной студенты высадили растения в рамках практических занятий.

Специалисты рассказали, по каким признакам можно отличить хорошее вино.