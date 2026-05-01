В Зеленоградском округе расширили виноградник на ферме под Логвино

В 2016 году на одном гектаре высадили девятьсот лоз сортов, которые показали хорошую устойчивость в местном климате: Солярис, Мускарис, Каберне Кортис и Регент. К недавнему расширению плантации подключились студенты кафедры «Агрономия» Калининградского филиала Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Будущие специалисты работали группами: одни бурили лунки, другие вносили удобрения, третьи занимались посадкой и поливом.