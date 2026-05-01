В Нижнетавдинском округе Тюменской области прошла экоакция «Мы за чистоту»

Акция «Мы за чистоту» прошла в Нижнетавдинском округе Тюменской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
Участие в мероприятии приняли в том числе «серебряные» волонтеры. Они очистили от мусора значительную территорию, прилегающую к маршруту от Нижнетавдинского лесничества до биостанции «ЧИР». В итоге участники собрали несколько десятков мешков с отходами.
Отмечается, что мероприятие также носило образовательный характер. Так, с участниками акции обсудили проблемы загрязнения окружающей среды, необходимость раздельного сбора мусора и его последующей переработки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.