Во Франции полиция применила слезоточивый газ во время первомайской демонстрации

Полицейские использовали слезоточивый газ против агрессивно настроенных демонстрантов во время шествия, приуроченного к 1 Мая.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции сотрудники полиции применили слезоточивый газ против участников первомайской демонстрации в Париже, которые проявили агрессию. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно источнику, несколько участников демонстрации начали бросать камни и бутылки в правоохранителей, которые находились по периметру маршрута движения людей. Демонстранты также позволили себе оскорбительные высказывания в адрес полицейских, несколько нарушителей порядка выбили витрины магазинов и камеры видеонаблюдения на улице.

После того, как участники акции добрались до финальной точки маршрута, несколько их них вновь вступили в противостояние с правоохранителями. В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ.

Ранее KP.RU сообщал, что нападкам протестующих подвергся премьер-министр Британии Кир Стармер. Политик был освистан на встрече с представителями еврейской общины в районе Голдерс-Грин на севере британской столицы.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше