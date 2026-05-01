Во Франции полиция применила слезоточивый газ во время первомайской демонстрации

Во Франции сотрудники полиции применили слезоточивый газ против участников первомайской демонстрации в Париже, которые проявили агрессию. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Согласно источнику, несколько участников демонстрации начали бросать камни и бутылки в правоохранителей, которые находились по периметру маршрута движения людей. Демонстранты также позволили себе оскорбительные высказывания в адрес полицейских, несколько нарушителей порядка выбили витрины магазинов и камеры видеонаблюдения на улице.
После того, как участники акции добрались до финальной точки маршрута, несколько их них вновь вступили в противостояние с правоохранителями. В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ.
