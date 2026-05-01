Медведев назвал любимые военные фильмы

Медведев назвал «Офицеров» и «Летят журавли» любимыми фильмами о войне.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал свои любимые военные фильмы, это «Офицеры», «Летят журавли» и «Освобождение».

Медведев в пятницу принял участие в форуме «Единая Россия. Есть результат!». Председателя партии в преддверии Дня Победы спросили, какие фильмы о Великой Отечественной войне он будет пересматривать 9 мая.

«Я не знаю, какое количество удастся посмотреть. Но для меня, как и для огромного количества наших граждан, таких фильмов несколько. Я их назову, они всем хорошо известны. Это, безусловно, “Офицеры”, это “Летят журавли”. И для того, чтобы понять масштаб победы, нужно еще посмотреть фильм “Освобождение”, — ответил Медведев.

Он подчеркнул, что показанное в этой киноленте дает абсолютное представление о ценности победы.

«Причем, обращаю внимание, что все там было сделано без использования искусственного интеллекта и цифровой кинематографии. Это реальные, почти батальные сцены. Ну, а что смотреть — выбор за вами», — добавил зампред Совбеза.

Пересматривать военные фильмы 9 мая в России действительно стало традицией, упомянул Медведев, отметив, что в его семье этому следуют.

