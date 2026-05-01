Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев отметил значение психологической установки для будущих родителей

Медведев отметил значение психологической установки родителей для рождения детей.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Ключевое значение для появления детей в молодых семьях имеет психологическая установка родителей, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Во время общения с сотрудниками центра Медведев прокомментировал вопрос о повышении рождаемости в молодых семьях.

«Конечно, абсолютное значение для того, чтобы семьи создавались рано и рождались дети рано, имеет сама психологическая установка родителей», — сказал Медведев.

Он отметил, что это чрезвычайно сложная задача. Ее решение в том числе зависит от региональных властей. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в большинстве петербургских вузов есть комната матери и ребенка, также власти оплачивают услуги социальных нянь и создали пункты бесплатного проката дорогостоящих детских наборов.

«Кроме всего прочего, всех призываю вас, конечно, иметь детишек. Потому что правительство Санкт-Петербурга сразу при этом выделяет 200 тысяч рублей. Поэтому рожайте», — сказал Беглов.

«Вот эта последняя фраза — ключевая на самом деле», — ответил Медведев.

