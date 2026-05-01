Медведев отметил значение психологической установки для будущих родителей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Ключевое значение для появления детей в молодых семьях имеет психологическая установка родителей, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.
Во время общения с сотрудниками центра Медведев прокомментировал вопрос о повышении рождаемости в молодых семьях.
«Конечно, абсолютное значение для того, чтобы семьи создавались рано и рождались дети рано, имеет сама психологическая установка родителей», — сказал Медведев.
Он отметил, что это чрезвычайно сложная задача. Ее решение в том числе зависит от региональных властей. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в большинстве петербургских вузов есть комната матери и ребенка, также власти оплачивают услуги социальных нянь и создали пункты бесплатного проката дорогостоящих детских наборов.
«Кроме всего прочего, всех призываю вас, конечно, иметь детишек. Потому что правительство Санкт-Петербурга сразу при этом выделяет 200 тысяч рублей. Поэтому рожайте», — сказал Беглов.
«Вот эта последняя фраза — ключевая на самом деле», — ответил Медведев.