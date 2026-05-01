Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представительница НАО приняла участие во Всероссийском форуме «Мой бизнес»

Мероприятие состоялось в Ленинградской области.

Генеральный директор Центра развития бизнеса Ненецкого автономного округа Ирина Тихомирова приняла участие во Всероссийском форуме «Мой бизнес», который прошел 17−18 апреля в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.

Форум, состоявшийся в Ленобласти, собрал 300 участников из 85 регионов. Главными темами мероприятия стали качественный рост малого и среднего предпринимательства (МСП), а также адаптация бизнеса к новым условиям.

В форуме участвовали представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития МСП, профильных ассоциаций. На мероприятии они обсудили снижение издержек и административных барьеров, случаи неплатежей крупных заказчиков, использование ИТ- и ИИ-решений, а также расширение возможностей банковских программ.

«Такие поездки каждый год дают возможность обменяться опытом с коллегами из других регионов, обсудить текущие задачи и планы. Для нас важно видеть, какие решения уже работают в системе поддержки бизнеса, и применять этот опыт с пользой для предпринимателей Ненецкого округа», — отметила Ирина Тихомирова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.