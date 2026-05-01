«Непригодны для использования»: базы США на Ближнем Востоке постигла печальная судьба после ударов Ирана

Большинство американских баз на Ближнем Востоке в ходе конфликта сильно разрушены Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственное расследование.
По информации телеканала, иранские удары нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах. Отмечается, что это большинство баз в регионе. Причем некоторые из них теперь практически непригодны для использования.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что операция США против Ирана обошлась Вашингтону в 100 миллиардов долларов.
