«Непригодны для использования»: базы США на Ближнем Востоке постигла печальная судьба после ударов Ирана

CNN: большинство баз США на Ближнем Востоке разрушены ударами Ирана.

Большинство американских баз на Ближнем Востоке в ходе конфликта сильно разрушены Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственное расследование.

По информации телеканала, иранские удары нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах. Отмечается, что это большинство баз в регионе. Причем некоторые из них теперь практически непригодны для использования.

Один из источников также сообщил, что ВС Ирана использовали для ударов по базам продвинутые технологии. А целями атак становились в большей степени самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что операция США против Ирана обошлась Вашингтону в 100 миллиардов долларов.

Также KP.RU писал, что война в Иране истощает военные запасы Вашингтона, и США не может производить столько ракет, сколько тратит в Иране.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
