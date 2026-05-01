«Черти зарабатывают»: Медведев вспомнил, как детсады выкупали для офисов в 90-е

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев напомнил о том, как в 1990-е годы в России здания детских садов выкупались под офисы, что в итоге привело к разрушению всей сети детских учреждений.
В пятницу, 1 мая, Медведев, находясь в Санкт-Петербурге вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой, посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Во время общения с сотрудниками центра он обсудил проблему нехватки ясельных групп.
— Я отлично помню, что в 1990-е, а я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада — там офис. Сидят какие-то черти. Значит, выкупили за три копейки детский сад, и там деньги зарабатывают, — рассказал он.
Медведев подчеркнул, что это стало причиной разрушения всей сети детских садов и нехватки мест для детей, передает ТАСС.
Это не первый раз, когда зампред Совбеза делится воспоминаниями из своей жизни. В феврале Дмитрий Медведев рассказал о своей работе в студенческие годы. По его словам, он работал дворником.