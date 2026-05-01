Ученые из Москвы повысили устойчивость солнечных батарей к жаре

Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в Москве нашли способ повышения устойчивости перовскитных солнечных батарей к высокой температуре, сообщили в вузе. Исследование выполнено по программе «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Исследователи повысили устойчивость перовскита к нагреву с помощью добавления в структуру материала трифениламин-пиридиновых молекул: благодаря этому время эффективной работы устройств увеличилось почти в 3 раза. Предложенный метод может стать одним из ключевых для последующего масштабирования солнечных панелей», — сказала ректор университета Алевтина Черникова.
Уточняется, что перовскитные солнечные элементы эффективнее обычных кремниевых, особенно в пасмурную погоду или при искусственном освещении. Стандартные рабочие температуры панелей — 80−100°C. Существующие методы защиты этих элементов не обладают достаточной эффективностью.
А добавленные столичными учеными молекулы проникают в структуру перовскита, создавая микроскопические электрические поля. Это позволяет блокировать перемещение ионов, которые и вызывают разрушение материала. В итоге батарея работает дольше и теряет меньше энергии.
