Трамп: представители США и Ирана продолжают контакты по телефону

На данный момент контакты представителей США и Ирана продолжаются по телефону. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам у Белого дома.
«В данный момент мы предпринимаем все необходимые переговорные усилия, в том числе в телефонном формате», — сказал Трамп.
Ранее иранский посол в Индии Мохаммад Фатали заявил, что признание права Ирана на мирный атом и снятие санкций являются ключевыми условиями для возобновления переговоров с США.
По его словам, Иран является полноправным членом Договора о нераспространении ядерного оружия и неизменно действует в рамках международных норм.
В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан допустил возможность возобновления переговоров с США. Однако он выдвинул обязательное условие. По его словам, американская сторона должна прекратить провокации.