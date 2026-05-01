XV Всероссийский семинар учителей математики открылся в Нижнем Новгороде

Участие в семинаре принимают более 225 представителей из 33 регионов страны.

Источник: Время

XV Всероссийский открытый семинар учителей математики открылся на площадке Академии «Маяк» им. А. Д. Сахарова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

В качестве приглашенных лекторов и преподавателей выступили 66 специалистов.

«Математика — главный язык науки. Она описывает то, как устроен наш современный мир. Мы рады, что юбилейный математический форум проходи именно в Нижнем Новгороде», — сказал министр образования Михаил Пучков.

Участниками семинара стали 225 человек из 33 регионов РФи, а также ведущих образовательных организаций Нижнего Новгорода.

«В течение 6 дней участники семинара буду проводить мастер-классы педагогам, научные дискуссии и так далее. К нам приехали в гости высококлассные специалисты в области математического образования», — отметила директор регионального центра выявления талантов «Вега» Ирина Зиновьева.