XV Всероссийский семинар учителей математики открылся в Нижнем Новгороде

XV Всероссийский открытый семинар учителей математики открылся на площадке Академии «Маяк» им. А. Д. Сахарова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
В качестве приглашенных лекторов и преподавателей выступили 66 специалистов.
«Математика — главный язык науки. Она описывает то, как устроен наш современный мир. Мы рады, что юбилейный математический форум проходи именно в Нижнем Новгороде», — сказал министр образования Михаил Пучков.
Участниками семинара стали 225 человек из 33 регионов РФи, а также ведущих образовательных организаций Нижнего Новгорода.
«В течение 6 дней участники семинара буду проводить мастер-классы педагогам, научные дискуссии и так далее. К нам приехали в гости высококлассные специалисты в области математического образования», — отметила директор регионального центра выявления талантов «Вега» Ирина Зиновьева.