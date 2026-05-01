Суд запретил телеграм-каналы, публикующие ответы на ЕГЭ и ОГЭ до экзаменов

Останкинский суд Москвы вынес решение, согласно которому телеграм-каналы не вправе публиковать ответы на ЕГЭ и ОГЭ за 2026 год до проведения самих экзаменов. С иском обращалась прокуратура, которая нашла в Сети такие телеграм-каналы и потребовала заблокировать их. Щепетильная информация находилась в открытом доступе. Об этом пишет ТАСС.е.