Суд запретил телеграм-каналы, публикующие ответы на ЕГЭ и ОГЭ до экзаменов

«Признать информацию, размещённую в сети Интернет на сайте и в телеграм-каналах, запрещённой к распространению на территории РФ. Решение суда подлежит немедленному исполнению», — говорится в тексте.
В судебном решении напоминается, что получение незаконным способом ответов на ЕГЭ нарушает законодательство и создаёт неравные условия для учащихся.
Ранее Министерство просвещения РФ поддержало установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников ЕГЭ. Организаторы и охранники не должны прикасаться к ученикам и их вещам.
