Производитель сладостей в Крыму воспользовался программой льготного лизинга

Симферопольское предприятие, выпускающее печенье и восточные сладости, приобрело специализированный фургон-рефрижератор по программе льготного лизинга, сообщили в Министерстве экономического развития Крыма. Поддержка бизнеса — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Льготная процентная ставка по договору с Региональной лизинговой компанией на покупку фургона-рефрижератора составила 8% годовых. Новый транспорт позволит предприятию доставлять продукцию по всему полуострову. Это не только расширит географию поставок, но и повысит качество логистики.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.