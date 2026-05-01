Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производитель сладостей в Крыму воспользовался программой льготного лизинга

Приобретенный благодаря этому транспорт позволит предприятию расширить географию поставок.

Симферопольское предприятие, выпускающее печенье и восточные сладости, приобрело специализированный фургон-рефрижератор по программе льготного лизинга, сообщили в Министерстве экономического развития Крыма. Поддержка бизнеса — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Льготная процентная ставка по договору с Региональной лизинговой компанией на покупку фургона-рефрижератора составила 8% годовых. Новый транспорт позволит предприятию доставлять продукцию по всему полуострову. Это не только расширит географию поставок, но и повысит качество логистики.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше