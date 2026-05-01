Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснила, с какой целью звезд Голливуда используют для русофобских заявлений.
Дипломату задали вопрос, является ли французский актер Жан Рено со своей новой книгой продуктом политического пиар-агентства или русофобским заказом.
«Ну, вспомните 2022 год. Кого они рекрутировали на вот эту лобовую информационную атаку? Шварценеггер. Вы же помните, он записывал ролики — какие плохие русские. Или наоборот — есть хорошие русские», — сказала Захарова.
Также она привела в пример Моргана Фримена и Анджелину Джоли.
«Вот очень важный момент. Почему Шварценеггер и Моргар Фримен? Почему тот же самый Жан Рено? Потому что этих людей так или иначе знают в России», — заключила Захарова.
Ранее представитель МИД также вспомнила ситуацию с американским актером Джорджем Клуни, отвечая на вопрос о романе Рено об украинских детях.