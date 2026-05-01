Захарова объяснила, как выбирают голливудских звезд для русофобских заявлений: «Этих людей знают в России»

Захарова объяснила, зачем звезд Голливуда используют для русофобских заявлений.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснила, с какой целью звезд Голливуда используют для русофобских заявлений.

Дипломату задали вопрос, является ли французский актер Жан Рено со своей новой книгой продуктом политического пиар-агентства или русофобским заказом.

«Ну, вспомните 2022 год. Кого они рекрутировали на вот эту лобовую информационную атаку? Шварценеггер. Вы же помните, он записывал ролики — какие плохие русские. Или наоборот — есть хорошие русские», — сказала Захарова.

Также она привела в пример Моргана Фримена и Анджелину Джоли.

«Вот очень важный момент. Почему Шварценеггер и Моргар Фримен? Почему тот же самый Жан Рено? Потому что этих людей так или иначе знают в России», — заключила Захарова.

Ранее представитель МИД также вспомнила ситуацию с американским актером Джорджем Клуни, отвечая на вопрос о романе Рено об украинских детях.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше